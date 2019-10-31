Поліція викрила замаскований під масажний салон бордель у Шевченківському районі Києва. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

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Як розповів в.о. начальника відділу управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУНП в м.Києві Олексій Гаврилюк, організувала злочинний бізнес 22-річна уродженка Харківської області.

Дівчина винаймала у Києві квартири, де її "підлеглі" надавали чоловікам послуги сексуального характеру за грошову винагороду. Також вона одночасно виконувала роль диспетчера і приймала дзвінки від клієнтів. Із отриманих за послугу грошей 50% організаторка забирала собі, решту – віддавала дівчатам. Година "дорослих" розваг коштувала від 1000 гривень.

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Правоохоронці провели обшуки за місцем розташування масажного салону і мешкання зловмисниці та вилучили звідти речові докази: гроші, мобільні телефони, чорнові записи, техніку.

Організаторці оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.