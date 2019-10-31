"Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі": Столтенберг процитував у Раді Шевченка і закликав депутатів "не спати". ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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"НАТО підтримує вас, оскільки ми поділяємо одні і ті самі цінності, любов до свободи і демократії, повагу до прав людини та верховенства права", - зазначив Столтенберг, звертаючись до депутатів.

Після цього він процитував рядки з твору Шевченка:

"Страшно впасти у кайдани,

Умирать в неволі,

А ще гірше – спати, спати

І спати на волі".

За словами Столтенберга, свобода є не тільки правом, але і зобов'язанням діяти не тільки у власних інтересах, а й в інтересах усіх людей. Він закликав нардепів працювати разом на благо народу, незалежно від партійної належності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завдяки допомозі НАТО Україні вдалося зміцнити захист від гібридних загроз і кібератак, - Столтенберг

"Ви не спите, ви стоїте за своє майбутнє, а НАТО стоїть разом з вами", - підсумував він.