Нардепи з другої спроби проголосували за рішення працювати сьогодні на годину довше. ВIДЕО

Народні депутати 232 голосами підтримали пропозицію спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова продовжити вечірнє пленарне засідання в четвер до 19:00, щоб встигнути розглянути всі питання порядку денного, повідомляє Цензор.НЕТ

Зазначимо, що згідно з графіком роботи Верховної Ради, в четвер відбувається два пленарні засідання - ранкове і вечірнє, яке закінчується о 18:00.

Варто зазначити, що з першого разу проголосувати рішення про продовження засідання депутатам не вдалося. "За" проголосувало 225 депутатів. Під час другої спроби рішення набрало необхідні 232 голоси.

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На порядку денному на четвер стоїть 30 питань.