Нардепи з другої спроби проголосували за рішення працювати сьогодні на годину довше. ВIДЕО

Народні депутати 232 голосами підтримали пропозицію спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова продовжити вечірнє пленарне засідання в четвер до 19:00, щоб встигнути розглянути всі питання порядку денного, повідомляє Цензор.НЕТ
Зазначимо, що згідно з графіком роботи Верховної Ради, в четвер відбувається два пленарні засідання - ранкове і вечірнє, яке закінчується о 18:00.
Варто зазначити, що з першого разу проголосувати рішення про продовження засідання депутатам не вдалося. "За" проголосувало 225 депутатів. Під час другої спроби рішення набрало необхідні 232 голоси.
На порядку денному на четвер стоїть 30 питань.