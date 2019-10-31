"Закон захищає особисте листування. Той, хто зробив це, заробив від 3 до 7 років. Я не погрожую. Я нагадую про закон і мораль", - нардеп Яременко про секс-скандал. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Яременко сказав під час свого виступу з трибуни парламенту, в якому він вибачився за скандальну секс-переписку.

"Оприлюднення листування - кримінальний злочин", - сказав Яременко і, вказуючи на ложу, преси продовжив, - "І той, хто зробив це звідти, заробив від трьох до семи років. Я не погрожую. Я просто нагадую про закон і мораль, які для всіх одні".

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Нагадаємо, журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

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