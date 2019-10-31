У Києві у маршрутки №485 відпало колесо під час руху. ВІДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ДТП сталася на проспекті Героїв Сталінграда близько 10.30. Про це написав на своїй сторінці в соцмережі перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький та опублікував відеозапис події.

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"І знову про перевезення пасажирів... Вчорашній ранок пасажири маршрутки "Богдан" запам'ятають надовго, адже ця їхня поїздка могла бути для них останньою... Київ. На годиннику 10:30, проспект Героїв Сталінграда. Раптом у маршрутки, під час перевезення пасажирів, від'єднуються задні ліві колеса з напіввіссю та котяться поперек дороги і зупиняються аж у припаркованому автомобілі, дивом оминувши пішохода...", - пише Білошицький.

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