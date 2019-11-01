Заявку на ПДЧ щодо членства в НАТО необхідно підтверджувати щороку. Непрофесійно, що тепер такого підтвердження Україна не подасть, - Порошенко. ВIДЕО

Про це 1 листопада на Львівському форумі безпеки заявив п'ятий президент України Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Він наголосив на важливості вірності курсу євроінтеграції та публічного декларування про це.

"Двері в НАТО відчинені. Але після цього в 2010 році промосковською владою в Україні була реалізована стратегія позаблоковості. Тоді Україна відійшла від євроатлантичної інтеграції. І тільки в 2014 році прийшло розуміння в зв'язку з російською агресією".

Експрезидент нагадав, що сьогодні 58% українців підтримують вступ до НАТО - "це воля народу".

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"Я хотів би пояснити і припинити абсолютно непрофесійну дискусію, яка останніми днями чомусь розгорнулася в Україні. Це абсолютно небезпечно. Окремі представники чинної влади почали говорити: нам не потрібен план дій щодо членства в НАТО, тому що ми заявку подали в 2008 році. План дії щодо членства в НАТО - це не заявка. Та й заявку ми підтверджували щороку. Минулоріч наша країна отримала статус країни-аспіранта. В іншому році я написав листа Генсеку НАТО про підтвердження наміру вступу в НАТО. Іншого методу гарантувати безпеку України не існує - після того, як Росія перейшла червоні лінії і знищила глобальну систему безпеки, що базується на рішеннях Радбезу ООН. Коли один з членів Радбезу є агресором, то безпеки не існує", - сказав він.

За його словами, план дії щодо плану членства - це не тільки добровільні зобов'язання України. Це також зобов'язання Альянсу після виконання Україною всіх умов прийняти нас в члени. Це дуже схоже на план дій щодо безвізового режиму.

"Ми саме так і діяли. Напишіть нам все, що ми маємо зробити, але в кінці гарантуйте, що ви надасте українцям право без віз подорожувати країнами Європи", - сказав Петро Порошенко.

"Саме так було з Угодою про асоціацію. І навіть референдум у Нідерландах, участь у якому дуже ретельно брала Російська Федерація, не зупинив ратифікації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом", - додав Порошенко.

"Саме так ми маємо діяти в питаннях ПДЧ щодо членства в НАТО", - підкреслив Петро Порошенко.

Порошенко висловив радість з приводу вчорашніх слів президента Володимира Зеленського з приводу незмінності курсу в НАТО.

При цьому Порошенко зазначив, що "не має ілюзій" з приводу того, що в грудні Україна отримає ПДЧ.

"Але ми повинні підготуватися і не пізніше 2023 року Україна має підписати ПДЧ. Механізм приєднання до НАТО з'явився в 90-х. І всі приєднані країни робили це виключно шляхом ПДЧ. Не існує іншого механізму", - сказав він.

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Нагадаємо, 30 жовтня віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з генсеком НАТО в Одесі заявив, що Україна не буде подавати заявку на ПДЧ, оскільки вважає чинною подану на Бухарестському саміті в 2008 році.