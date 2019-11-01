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01.11.19 11:24

Уряд не закриває лікарні в регіонах, але встановлює вимоги до їх мінімального завантаження, - міністерка Бабак. ВIДЕО

Уряд не закриває медустанови в регіонах, однак встановлює вимоги до мінімального завантаження лікарень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила міністерка розвитку громад і територій України Альона Бабак під час Години запитань до уряду.

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"Урядом не передбачено закриття лікувальних закладів або скорочення медичного персоналу. Саме громади мають вирішувати, які з медичних установ необхідно посилити, а які перепрофілювати. Держава встановлює лише технічні вимоги щодо проїзду до лікарні і її мінімальне навантаження", - повідомила міністр.

За її словами, урядом вирішено, що всі населені пункти повинні бути компактно розташовані, не далі ніж на відстані 7 км від медустанови, яка надає первинну медичну допомогу.

"Тобто уряд не проводить жодних заходів зі скорочення медичних установ або інших, але встановлює стандарт, який має бути дотриманий на місцевому рівні", - пояснила Бабак.

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