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01.11.19 11:48

Масштабні бойові стрільби ЗРК відбуваються на полігоні Ягорлик у Херсонській області. ВIДЕО

У Повітряних Силах тривають масштабні бойові стрільби зенітних ракетних комплексів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

Зазначається, що залучено підрозділи зенітних ракетних військ з різних регіонів України, п'ятикурсників факультету ЗРВ Харківського національного університету Повітряних Сил, фахівців науки та оборонної промисловості.

"У перший день стрільб на полігоні Ягорлик у Херсонській області ракетники здійснили понад 20 пусків ракет із комплексів С-300ПТ, С-300В1, Бук М1, С-125-2Д1 по повітряних, наземних, надводних та електронних цілях. Усі – уражено", - йдеться в повідомленні.

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Масштабні бойові стрільби ЗРК відбуваються на полігоні Ягорлик у Херсонській області 01

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