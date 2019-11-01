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01.11.19 12:01

23-річний житель Одещини витирав ноги об прапор України, йому загрожує до 3 років в'язниці - Нацполіція. ВIДЕО

Вночі в селі Іллінка (Одеська область) невідомий молодик зірвав прапор зі стовпа біля будинку культури та витер об нього ноги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

Про цей інцидент в поліцію повідомив глава сільради.

Співробітники Усатівського відділення поліції через кілька годин встановили, що до злочину причетний 23-річний місцевий житель.

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Дії правопорушника слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. За скоєне законом передбачено покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років.

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