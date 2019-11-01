55% виробництва спирту в Україні сьогодні перебуває в тіні, - Зеленський. ВIДЕО

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на нараді з питань розвитку спиртової галузі під час робочої поїздки в Тернопільську область, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

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Президент навів приклад, що сьогодні через інтернет можна вільно придбати так званий тетрапак горілки пшеничної місткістю 10 літрів за ціною 370 гривень.

"Тобто пляшка коштуватиме десь 15-18 гривень. А ми купуємо в магазині по 90-100 гривень. Працюють тіньові підприємства. Але як вони працюють, хто їх кришує?" – порушив питання Володимир Зеленський.

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Заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів зазначила, що з 2016 року фінансовий результат держпідприємства "Укрспирт" зменшився майже вп’ятеро. Так, за її словами, у 2016-му прибуток підприємства становив близько 97 млн грн, а сьогодні скоротився ледь не до нуля. Відповідно, критична ситуація й зі сплатою податків: якщо три роки тому монополіст "Укрспирт" сплатив до бюджету майже 30 млн грн податку на прибуток, то торік – взагалі нічого.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов зазначив, що за 10 останніх років виробництво легального харчового спирту скоротилося вчетверо – через нелегальний ринок спирту. За умови збереження нинішньої ситуації у спиртовій галузі втрати акцизу можуть сягнути 8-10 млрд грн.

"Змінити ситуацію можна шляхом демонополізації, детінізації та приватизації спиртової галузі", – підкреслив Тимофій Милованов.

Президент наголосив, що він та уряд не миритимуться з існуванням тіньового ринку спирту та спільно працюють над його ліквідацією. Зеленський уже подав до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового".

Президентський законопроєкт передбачає чотири кроки: скасування державної монополії на виробництво спирту з 1 січня 2020 року, скасування обмежень на будівництво спиртових заводів та приватизацію наявних, ліцензування виробництва та оптової торгівлі спиртом, обмеження імпорту спирту до 1 січня 2022 року.

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"Ми ліквідуємо фундамент для існування цієї корупційної кримінальної системи. І якщо виробник попадеться на виготовленні "лівого" спирту, він буде позбавлений ліцензії та права на виробництво спирту не менше ніж на п’ять років. Я думаю, це дуже справедливо. По-іншому не може бути. Ми готові до цього. Уряд готується. Чесний конкурс, чесні ліцензії", – сказав Президент України.