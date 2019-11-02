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02.11.19 12:01

Дніпровське КБ "Південне" розробило протикорабельну надзвукову ракету нового покоління. ВIДЕО

Надзвукова ракета "Блискавка", макет якої було представлено на виставці "Зброя та безпека-2019", - це нове покоління протикорабельних ракет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Дніпровська Панорама.

У відео, яке було опубліковано на ютубі, розповідаються деякі подробиці про новітню розробку дніпровського КБ "Південне".

Швидкість надзвукової ракети становить близько 2000-2500 кілометрів за годину. Ракетами цього типу планують озброїти літаки СУ-27 і СУ-24М, які є на озброєнні української армії. Творці "Блискавки" запевняють, що для установки ракети буде потрібно мінімальне переобладнання літаків. Ракету можна оснащувати осколково-фугасними і фугасно-проникаючими бойовими частинами.

За словами експертів, наразі у світі практично немає засобів, які можуть захистити від української ракети "Блискавка". Наприклад, ізраїльський "Залізний купол" перехоплює лише дозвукові ракети.

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