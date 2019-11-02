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02.11.19 14:56

Вищий антикорупційний суд продовжує обирати запобіжний захід нардепу Дубневичу, якого підозрюють у розкраданні понад 93 млн гривень. ВIДЕО

Вищий антикорупційний суд у суботу, 2 листопада, продовжує розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату Ярославу Дубневичу.

Як передає Цензор.НЕТ, пряму трансляцію із залу суду веде "Громадське".

Нагадаємо, прокурор САП Віталій Пономаренко заявив клопотання про обрання Дубневичу запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 93 млн грн.

Водночас адвокати просять відпустити їхнього підзахисного на поруки.

"Я нікуди не збираюся тікати і не збираюся ховатися від слідства", - запевнив Дубневич.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, декілька нардепів заявили про готовність взяти Дубневича на поруки. З такою пропозицією виступили депутати Віктор Бондар, Ігор Палиця, Тарас Батенко, Петро Юрчишин, Віктор Балога, Антон Кіссе та Анатолій Урбанський.

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31 жовтня Рада зняла недоторканність із нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання і арешт. Згоду на затримання за умови 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а під час голосуванні за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання і арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

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