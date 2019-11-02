Вищий антикорупційний суд продовжує обирати запобіжний захід нардепу Дубневичу, якого підозрюють у розкраданні понад 93 млн гривень. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, пряму трансляцію із залу суду веде "Громадське".

Нагадаємо, прокурор САП Віталій Пономаренко заявив клопотання про обрання Дубневичу запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 93 млн грн.

Водночас адвокати просять відпустити їхнього підзахисного на поруки.

"Я нікуди не збираюся тікати і не збираюся ховатися від слідства", - запевнив Дубневич.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, декілька нардепів заявили про готовність взяти Дубневича на поруки. З такою пропозицією виступили депутати Віктор Бондар, Ігор Палиця, Тарас Батенко, Петро Юрчишин, Віктор Балога, Антон Кіссе та Анатолій Урбанський.

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31 жовтня Рада зняла недоторканність із нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання і арешт. Згоду на затримання за умови 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а під час голосуванні за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання і арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

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