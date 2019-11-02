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02.11.19 20:29

Дубневич про рішення суду: "Якщо я не знайду кошти, то доведеться сидіти в СІЗО". ВIДЕО

Народний депутат Ярослав Дубневич прокоментував рішення суду щодо запобіжного заходу у вигляді застави в 100 млн гривень ($4 млн).

"Здивувало, бо за рішенням судді навіть більше треба платити, ніж  прокурори просили. Я не знаю, як зможу знайти 100 млн", - сказав він hromadske, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вищий Антикорупційний суд обрав заставу в 100 млн грн депутату Дубневичу, підозрюваному в розкраданні понад 93 млн грн. ВIДЕО

Дубневич заявив, що незадоволений рішенням, бо занадто велика застава.

"Якщо я не знайду кошти, то доведеться сидіти в СІЗО", - сказав він. Депутат також запевнив, що буде подавати апеляцію на рішення.

За словами адвоката Станіслава Пелюка, це перший випадок на його пам'яті, коли суд обрав заставу більшу, ніж просили.

Водночас прокурор ще не знає, чи буде оскаржувати рішення. Розміром застави і  обов'язками він задоволений.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

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