Українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель із вантажем для МКС, - КБ "Південне". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу конструкторського бюро "Південне", корабель доставить на Міжнародну космічну станцію 3750 кілограмів корисного вантажу. Стиковка запланована на 4 листопада.

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"Сігнус" на замовлення NASA повинен доставити на станцію провізію і речі для екіпажу, матеріали для наукових досліджень, обладнання для магнітного альфа-спектрометра, обладнання для станції і виходу у відкритий космос, комп'ютери та комплектуючі.

Також "Сігнус" доставить на станцію експериментальну духову шафу Zero-G в якій будуть проведені дослідження властивостей теплопередачі та процесів приготування їжі в умовах мікрогравітації.

"Проєкт "Антарес" є вдалим прикладом кооперації підприємств космічної галузі України у міжнародних космічних проєктах, сталої зовнішньоекономічної діяльності наших підприємств та присутності української ракетно-космічної галузі на світовому космічному ринку. Пишаємося бути частиною великої команди, в якій ми можемо застосувати свої знання і отримати новий досвід", - заявили в КБ "Південне".

Зазначається, що КБ розробило основну конструкцію першого ступеня ракети.

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