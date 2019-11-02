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02.11.19 22:51

Українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель із вантажем для МКС, - КБ "Південне". ВIДЕО

Українсько-американська ракета-носій "Антарес" успішно вивела на орбіту вантажний корабель "Сігнус".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу конструкторського бюро "Південне", корабель доставить на Міжнародну космічну станцію 3750 кілограмів корисного вантажу. Стиковка запланована на 4 листопада.

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"Сігнус" на замовлення NASA повинен доставити на станцію провізію і речі для екіпажу, матеріали для наукових досліджень, обладнання для магнітного альфа-спектрометра, обладнання для станції і виходу у відкритий космос, комп'ютери та комплектуючі.

Також "Сігнус" доставить на станцію експериментальну духову шафу Zero-G в якій будуть проведені дослідження властивостей теплопередачі та процесів приготування їжі в умовах мікрогравітації.

"Проєкт "Антарес" є вдалим прикладом кооперації підприємств космічної галузі України у міжнародних космічних проєктах, сталої зовнішньоекономічної діяльності наших підприємств та присутності української ракетно-космічної галузі на світовому космічному ринку. Пишаємося бути частиною великої команди, в якій ми можемо застосувати свої знання і отримати новий досвід", - заявили в КБ "Південне".

Зазначається, що КБ розробило основну конструкцію першого ступеня ракети.

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