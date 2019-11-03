Командувач ОС Кравченко привітав воїнів із Днем інженерних військ, а також із Днем ракетних військ та артилерії. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, привітання Кравченка опубліковано на сторінці ООС у фейсбуці.

"Шановні воїни-інженери!

Вітаю вас із професійним святом - Днем інженерних військ!

Ви виконуєте свої завдання в умовах постійної небезпеки. Ваш досвід, непохитна мужність, терпіння, старанність, а часто і героїзм у нинішній час відбиття кремлівської агресії відкрили нову бойову сторінку в історії інженерних військ України.

Ви гідно і сумлінно виконуєте завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил. Здійснюєте інженерну розвідку місцевості, розміновуєте і знешкоджуєте величезну кількість вибухонебезпечних предметів, створюєте розгалужену оборонну інфраструктуру, повертаєте життя в зруйновані окупантом українські села і міста, відновлюєте мости на Донбасі і розміновуєте нашу територію від підло встановлених ворогом небезпечних пасток!

Дякую вам за щоденний подвиг. Він заслуговує на всенародну повагу. Вічна слава і пам'ять військовим інженерам, які не повернулися з бойових завдань.

Бажаю всім вам і вашим родинам міцного здоров'я, мирного неба, благополуччя і затишку, витримки, подальших професійних звитяжних здобутків, яких потребує від вас справа захисту України!

Слава воїнам інженерних військ!

Слава Україні!"

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Також Кравченко привітав воїнів із Днем ракетних військ та артилерії!

"Українські ракетники і артилеристи є потужним аргументом у боротьбі з російською агресією.

З перших днів війни ваші професійні дії часто ставали вирішальними в успішному виконанні поставлених перед військами бойових завдань.

Сьогодні ви докладаєте максимум зусиль для виведення свого бойового потенціалу на новий якісний рівень, що є запорукою успішного проведення операції Об’єднаних сил.

З нагоди свята висловлюю щиру вдячність всьому особовому складу ракетних військ і артилерії, який виконує завдання в районі проведення ООС.

Бажаю вам міцного здоров’я, оптимізму, родинної злагоди та нових звершень заради зміцнення обороноздатності держави та нашої перемоги!

Слава воїнам ракетних військ та артилерії!

Слава Україні!"

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