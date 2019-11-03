"Ти що, придурок, бл#дь?! Я тобі зараз голову відріжу, с#ка!" - Ківа пригрозив людині на вулиці через зауваження. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, відео інциденту опубліковано на ютубі та в соцмережах.

На відео видно, як чоловік дорікнув Ківі тим, що той з охороною. На це депутат відповів погрозою.

"Від народу ховаєтеся чи що?" - запитав чоловік.

"Тобто?" - не зрозумів Ківа.

"Ну ось з охороною..." - пояснив чоловік.

"Ти що, придурок, бл#дь?! Я тобі зараз голову відріжу, с#ка!" - не довго думаючи, прокричав нардеп, сів у джип і поїхав.

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Журналіст Денис Казанський, коментуючи цей інцидент, написав: "У цивілізованій країні ця історія закінчилася б не лише складанням мандата для самого депутата, а й політичним крахом всієї його фракції. Але не у нас. Ківа ж в ОПЗЖ, а там вважається абсолютно нормальним ставитися і до власної країни, і до її населення, як до сміття. І нічого, сходить із рук. Українці не лише все стерплять, а й проголосують. Проголосували ж за ОПЗЖ із Ківою в списку попри його обіцянки "закопувати вату в землю". Сама ж "вата" і проголосувала...

Та все ж, реакція депутатів Ради має бути. Днями відразу кілька фракцій зажадали і домоглися відставки Яременка з поста глави зовнішньополітичного комітету після відомого скандалу. Але порівняно з нешкідливими сексуальними пригодами Яременка, погрози вбивством - це реальний екстремізм. І в цьому випадку реакція Ради має бути ще гострішою. Необхідно ініціювати видворення Ківи з парламенту. Вимагати від фракції ОПЗЖ, щоб вони самі змусили свого дефективного депутата скласти мандат і піти.

Можливо, такі епізоди - звичайна річ для будь-якої африканської сатрапії, але в країні, яка претендує на статус європейської, народний депутат не може прилюдно погрожувати відрізати голову громадянину. Якщо реакції парламенту не буде і ця тварина залишиться в Раді, його ганьбу розділять всі депутати".