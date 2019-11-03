"Все розслідувано: і вбивства протестувальників, і вбивства міліціонерів. Значить - все, далі не потрібно розслідувати", - Горбатюк розповів про розмову з Богданом про справи Майдану на зустрічі із Зеленським. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив колишній начальник Управління спецрозслідування Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк в інтерв'ю "Прямому".

За його словами, це сталося наприкінці зустрічі в ОП із президентом України Володимиром Зеленським.

"На тій зустрічі із Зеленським він підійшов (Богдан. - Ред.), наприкінці цієї зустрічі він підійшов.

Він, не знаючи про суть, сказав: "Не розслідувалися справи, не розслідувалися щодо вбивств правоохоронців. Я ж вам казав, Володимире Олександровичу". А він (президент Володимир Зеленський. - Ред.) каже сам: "Як же не розслідувалися, якщо мені щойно доповіли, що є результати?" "Значить, тоді вже не треба розслідувати. Все розслідувано: і вбивства протестувальників, і вбивства правоохоронців. Значить - все, далі не треба розслідувати".

Та ні, кажу, треба розслідувати, і багато ще до завершення. І насамперед щодо організаторів, і потрібні зміни в законі. І це саме питання президента щодо внесення змін у закон, який розблоковує можливість застосування заочного судочинства.

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Він каже: "Ні, це не питання президента. Будете розповідати новому генеральному прокурору".

Я кажу: "А ще злочинна організація Януковича. Економічні злочини підлягають розслідуванню".

"Та ні, про що ви розповідаєте? Які економічні злочини? Про що ви розповідаєте?" І потім він уже перевів тему на те, що на вас наступний чекає ..." - каже Горбатюк.

На уточнююче запитання ведучої, чи не тролив його під час цієї розмові Богдан, Горбатюк відповів, що глава ОП говорив серйозно.

"Я, можливо, перебільшую з точки зору емоційної, але суть така була. Тобто перехід від того, що нічого не розслідувано. А потім до того, що треба розслідувати", - зазначив Горбатюк.

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