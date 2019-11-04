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04.11.19 13:52

"Я не лох! Save ФОП", - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти пікетують Офіс президента з вимогою до Володимира Зеленського скасувати закони №1073 та №1053-1 (про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Представники малого бізнесу, ФОПи, вийшли з пікетом під будівлю Офісу президента. Вони вимагають від Зеленського скасувати ухвалені Радою і підписані ним законопроєкти про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг (№1073 і №1053-1). Активісти озвучили в мікрофон свої вимоги.

"Закони №№1053-1 і 1073 - це лише черговий, не перший і не останній, крок на шляху до ліквідації спрощеної системи оподаткування", - заявили організатори акції.

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Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 01
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 02
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 03
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 04
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 05
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 06
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 07
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 08
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 09
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 10
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 11
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 12
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 13
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 14
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 15
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 16
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 17
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 18
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 19
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 20
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 21
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 22
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 23
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 24
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 25
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 26
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 27
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 28
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 29
Я не лох! Save ФОП, - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків 30

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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