"Я не лох! Save ФОП", - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Представники малого бізнесу, ФОПи, вийшли з пікетом під будівлю Офісу президента. Вони вимагають від Зеленського скасувати ухвалені Радою і підписані ним законопроєкти про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг (№1073 і №1053-1). Активісти озвучили в мікрофон свої вимоги.
"Закони №№1053-1 і 1073 - це лише черговий, не перший і не останній, крок на шляху до ліквідації спрощеної системи оподаткування", - заявили організатори акції.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ