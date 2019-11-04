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04.11.19 13:33

Візит депутата Держдуми РФ Журавльова в Золоте - порушення всіх норм. Буде офіційна реакція МЗС, - Пристайко. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко зазначив, що поїздка депутата Державної думи Росії Олексія Журавльова в Золоте є порушенням всіх норм і незабаром буде офіційна реакція української сторони.

Про це він заявив під час спільного з главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Поїздка депутата парламенту Росії - це порушення всіх норм. Це - наша територія, на яку він приїхав без дозволу і на це обов'язково буде офіційна реакція Міністерства закордонних справ", - підкреслив Пристайко.

Як повідомлялося раніше, депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов 1-2 листопада відвідав колишні позиції терористів "ЛНР" в районі Золотого Луганській області, де "проінспектував" хід розведення сил.

29 жовтня о 12.00 почалося розведення сил поблизу Золотого.

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