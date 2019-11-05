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05.11.19 12:10

Уряд має намір оптимізувати мережу шкіл, - Гончарук. ВIДЕО

Підготовлений урядом до другого читання проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" передбачає збільшення витрат на освіту на 16,4 млрд грн порівняно з поточним роком - до 145,1 млрд грн, при цьому Кабінет міністрів має намір оптимізувати мережу шкіл у країні.

"Ми будемо оптимізувати мережу шкіл, щоб діти могли навчатися в тій школі, де є кваліфікований учитель з кожного предмету і достатня кількість навчальних матеріалів", - сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, представляючи документ у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс -Україна.

За його словами, вперше в проєкті закону закладено окремий бюджет на програму "Заможна школа для кращих результатів" - 3,5 млрд грн.

Також документ передбачає щорічну грошову підтримку: для 73,9 тис. молодих вчителів виділено по 21 тис. грн, додав прем'єр-міністр.

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