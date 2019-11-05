Проєкт Держбюджету-2020 передбачає 245,8 млрд на безпеку та оборону України, - Загороднюк. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк на презентації проєкту Держбюджету у вівторок у Києві.

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За словами міністра, бюджет Міноборони на 2020 рік стане найбільшим з часів незалежності України.

"Відповідно до стратегічних планів на безпеку і оборону виділяється 5,45% від прогнозованого ВВП, це 245,8 млрд грн. З яких 3% ВВП (136 млрд грн) виділяються на оборону. Бюджет міністерства складається з бюджету самого Міністерства оборони, окремого, це 116,1 млрд грн. У 2019 році це було 102 млрд. Державні гарантії на закупівлю озброєння та військової техніки - 9 млрд грн (у 2019 році було 3 млрд)", - розповів Загороднюк.

Крім того, бюджет передбачає 1,4 млрд грн на будівництво інфраструктури і житла для військовослужбовців (у 2019 році було 0,8 млрд).

Бюджет Головного управління розвідки Міноборони становитиме 3,5 млрд грн.

Зазначається, що 2,4 млрд коштів Міністерства економічного розвитку підуть на виробництво боєприпасів для Міноборони.

"Пріоритетом бюджету буде розвиток і закупівля озброєння та військової техніки", - підсумував Загороднюк.

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