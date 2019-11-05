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05.11.19 13:38

Мінфін прогнозує 27 гривень за долар наступного року. ВIДЕО

Макропрогноз, розроблений Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України за середньорічним обмінним курсом містить середній курс 27 гривень за долар.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ" про це заявила міністерка фінансів Оксана Маркарова під час презентації проєкту бюджету на 2020 рік до другого читання.

"Курс долара не закладається в бюджеті, курс долара закладається в макропрогнозі. Макропрогноз, який ми затвердили напередодні, який готується Міністерством економіки, містить середній курс 27 гривень за долар", - сказала Маркарова.

Раніше, проєкт бюджету на 2020 рік був розрахований за курсом долара 28,2 грн, який був затверджений ще в травні.

Читайте також: У проєкті Держбюджету-2020 до 2-го читання збільшено доходи на 13 млрд грн, витрати - на 15 млрд грн, дефіцит 2% ВВП, - Маркарова

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