Мінфін прогнозує 27 гривень за долар наступного року. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ" про це заявила міністерка фінансів Оксана Маркарова під час презентації проєкту бюджету на 2020 рік до другого читання.

"Курс долара не закладається в бюджеті, курс долара закладається в макропрогнозі. Макропрогноз, який ми затвердили напередодні, який готується Міністерством економіки, містить середній курс 27 гривень за долар", - сказала Маркарова.

Раніше, проєкт бюджету на 2020 рік був розрахований за курсом долара 28,2 грн, який був затверджений ще в травні.

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