У прокат виходить висунутий на Оскар фільм Нарімана Алієва "Додому". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, всеукраїнський прокат стартує 7 листопада. Сьогодні і вчора пройшли прем'єрні передпокази.

Прем'єра фільму відбулася 22 травня на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі, де він взяв участь у програмі "Особливий погляд".

Стилістика картини - роуд-муві. За сюжетом фільму, у кримського татарина Мустафи (його грає Ахтем Сеітаблаєв) у війні на Донбасі гине старший син. Батько приїжджає до Києва, куди його двоє синів поїхали після окупації Криму, щоб повернути молодшого сина додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями.

Сам режисер сказав: це історія про те, що необхідно прислухатися один до одного. Спільне горе несподівано для головних героїв зближує їх, практично змушуючи сина зрозуміти впертого батька. Водночас, це історія чоловічої ініціації - дорослішання інфантильного хлопця, який за кілька днів за сюжетом (і за півтори години на екрані) перетворюється в чоловіка. Все це на тлі невисловленої трагедії кримськотатарського народу.





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Фільм Алієва висунуто на премію Американської кіноакадемії "Оскар", картина увійшла до лонг-листа. Крім того фільм опинився серед номінантів "Золотого глобуса" і Європейського кінопризу.