Делегація Міноборони США відвідала тактичну групу ВМС України в Маріуполі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
У Маріуполі під час брифінгу на базі Донецького обласного військкомату заступник міністра оборони України Аліна Фролова і представники військового командування ознайомили іноземну делегацію з поточною ситуацією на Приазов'ї і заходами, які вживаються всіма силовими структурами для стабілізації і поліпшення гуманітарної складової в районі проведення ООС.
Згодом, під час візиту в Маріупольський морський торговельний порт, делегація зі США відвідала стоянку кораблів тактичної групи "Тритон" ВМС України. Тут українські військові моряки провели для гостей оглядову екскурсію на пошуково-рятувальному судні "Донбас" і здійснили вихід у море на малому броньованому артилерійському катері "Кременчук".
Представники ЗСУ також детально розповіли про поточну ситуацію в Азовському морі й агресивні дії РФ в акваторії.