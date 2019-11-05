Якби я був лиходієм, я б не зберігав нічого в піцерії, - Остальцев розповів про обшук в "Pizza Veterano" на Софіївській. ВIДЕО

Відповідне відео він розмістив на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Неприємно про це говорити, але краще я розповім, ніж хтось перекрутить. Записую це відео, виключно для того, щоб не було маніпуляцій в інформпросторі. Сьогодні в піцерії на Софіївській, 8 був обшук. Ухвалу на цей обшук дав найчесніший і найсправедливіший суд світу - Печерський", - супроводив публікацію Остальцев.

За його словами, за місцем прописки у помічника Остальцева Дмитра Терещенка пройшов обшук. У постанові Печерського райсуду Києва вказується підозра, що Терещенко може бути причетний до замаху на вбивство чоловіка в Івано-Франківській області. Це пов'язано зі справою Влада Грищенка - десантника з позивним Буча. Його дружина Інна Грищенко, відома під позивним Пума, працювала в "Pizza Veterano" кілька років тому. Нещодавно його заарештували.

Терещенко написав пояснення про те, звідки знайомий з Грищенком.

ФОП Остальцева орендує приміщення на Софіївській, 8 у компанії Терещенка, тому обшук відбувся і там.

"Звичайно ж нічого не знайшли. Вилучили маленький подарунковий кинджал, великий красивий тесак "Рембо", в нашому сейфі знайшли два патрони 223, мої патрони, куплені офіційно. Знайшли один патрон 9х18, теж куплений офіційно мною. І забрали iPhone 8, який я мав продати, моєї колишньої дружини", - розповів Остальцев.

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Також забрали гвинтівку, оформлену на Терещенка.

Остальцев розкритикував текст постанови суду, в якому нібито не вказано точно, яке саме з приміщень в будівлі обшукувати.

"На виході маємо: жодних звинувачень до Діми немає, жодних звинувачень до "Veterano" немає, ніхріна вони не знайшли, просто неприємно. Я розумію, що є підозра щодо Влада Грищенка, але Дмитро Терещенко є моїм помічником і ми всі спілкувалися з Владом. Чому історія до Діми - не зрозуміло. Найдивовижніше - те, що наш найчесніший Печерський суд видав постанову на обшук піцерії", - зазначив Остальцев.

За його словами, юристи компанії подаватимуть скарги на незаконність обшуку.

"Не треба приходити в мій будинок (піцерія - це мій дім) і без підстав, через дупу проводити якийсь обшук. Тим більше, що ви б ніхріна тут і не знайшли, тому що це маячня, як мінімум. Якби я був лиходієм, я б не зберігав нічого в піцерії. Або я був би тупим злодієм, а я, начебто, красавчик і не тупий", - зазначив Остальцев.

Зазначимо, що ветеран АТО, боєць ДУК "Правий сектор" Інна Грищенко, відома під позивним "Пума", повідомила про затримання чоловіка наприкінці вересня. Сьогодні затримали її саму..