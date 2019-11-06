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06.11.19 08:46

Чоловіка підстрелили під час конфлікту біля спортивного клубу в Харкові, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

До лікарні з кульовими пораненнями госпіталізовано 30-річного чоловіка. Стан його здоров'я задовільний. До Московського відділу поліції доставлено 14 осіб для з'ясування всіх обставин події.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, 5 листопада близько 19:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що з вулиці Валентинівська до лікарні доставлено чоловіка з пораненнями живота, передпліччя та ноги.

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За адресою виїхали працівники слідчого управління, Управління карного розшуку на чолі з керівництвом обласного главку харківської поліції, слідчо-оперативна група Московського відділу поліції та криміналістична лабораторія.

З місця події співробітники поліції вилучили гільзи та кулі.

За словами очевидців було встановлено, що біля спортивного клубу стався конфлікт із подальшою стріляниною. Унаслідок події також було пошкоджено автомобіль Mitsubishi.

Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Усі обставини події встановлюються.

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Чоловіка підстрелили під час конфлікту біля спортивного клубу в Харкові, - поліція 01
Чоловіка підстрелили під час конфлікту біля спортивного клубу в Харкові, - поліція 02
Чоловіка підстрелили під час конфлікту біля спортивного клубу в Харкові, - поліція 03
Чоловіка підстрелили під час конфлікту біля спортивного клубу в Харкові, - поліція 04

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Чоловіка підстрелили під час конфлікту біля спортивного клубу в Харкові, - поліція 05
Чоловіка підстрелили під час конфлікту біля спортивного клубу в Харкові, - поліція 06

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