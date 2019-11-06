Підозрюваного у вбивстві 14-річної одеситки підлітка заарештували без права застави. ВIДЕО

Про це повідомив відділ комунікації Національної поліції в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

Cуд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці без альтернативи застави.

Йому повідомлено про підозру за п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, 3 листопада в Одеській області виявлено тіло зниклої напередодні 14-річної мешканки Одеси.

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Про те, що дочка вдень ​​пішла з друзями гуляти і не повернулася, поліцейським 2 листопада ввечері повідомила її мати. На пошуки був орієнтований весь особовий склад поліції. Переглянувши камери відеоспостереження, правоохоронці встановили напрямок руху підлітка, а також розшукали та опитали осіб, з якими вона проводила час.

Вони розповіли, що всі разом відпочивали за межами міста, а потім вона кудись пішла з неповнолітнім хлопцем з їхньої ж компанії. Не дочекавшись їхнього повернення, інші друзі роз'їхалася по домівках. Пошуки тривали всю ніч. Вранці її тіло без ознак життя було знайдено в лісосмузі.

Причиною смерті дівчинки стало задушення.