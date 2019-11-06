Компанії, пов'язані з попередньою владою, мали колосальний доступ до держоборонзамовлення. Потрібно його розсекретити, - Абромавичус. ВIДЕО

"Проблеми, насправді, існують на всіх (оборонних. - Ред.) підприємствах. Проблеми глибокі, в основному фінансово-управлінського підходу, зокрема і "завдяки" попередньому керівництву. Частина компаній "Укроборонпрому" в державному оборонному замовленні постійно падає, водночас приватна частина збільшується", - сказав він у середу у Харкові на нараді з проблемних питань діяльності ДК "Укроборонпром" за участю президента України Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Абромавичус зазначив, що велика частина держоборонзамовлення, яку зайняли приватні підприємці, відходила до "компаній, пов'язаних із колишніми політиками".

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"На жаль, велика частина державного оборонного замовлення відходила до компаній, пов'язаних з колишніми політиками. Ми їхні імена знаємо, правоохоронні органи, гадаю, мають розслідувати цей злочин проти країни. Потрібно розсекретити рахунки держоборонзамовлення", - зазначив Абромавичус.

Відповідаючи на запитання президента Зеленського, чому "ми боїмося говорити прізвища", Абромавичус сказав: "Ми знаємо, що особи наближені до ухвалення рішень в ОПК, включно з керівниками профільного комітету Верховної Ради. Є компанія "Українська бронетехніка", можливо, "Богдан", компанія "Ленінська кузня", деякі інші, які мали колосальний доступ до держоборонзамовлення за рахунок, як то кажуть, компаній "Укроборонпрому", який не отримував за це".