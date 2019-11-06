За 2 роки в Україні задокументовано 96 нападів і випадків залякування журналістів, - ООН. ВIДЕО

Про це заявила глава місії Матильда Богнар під час парламентських слухань "Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"З листопада 2017 року ми задокументували 96 нападів та актів залякування журналістів, блогерів, медійників, громадських та політичних активістів. З 2015 року ми задокументували, щонайменше, три фатальні напади на представників медіа", - зазначила вона.

Серед резонансних справ Богнар згадала про смертельний напад на журналіста-розслідувача Вадима Комарова, вбивства Павла Шеремета і Олеся Бузини.

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"Надзвичайно важливо забезпечити ефективне розслідування та класифікацію відповідних злочинів проти медійників. Ще одне побоювання - це відсутність дій поліції на подібні атаки", - наголосила голова Моніторингової місії ООН.

У свою чергу директор представництва неурядової організації Freedom House в Україні Метью Шааф також констатував "дуже слабкий" поступ у розслідуванні таких справ.

"Маємо говорити і про те, яким чином захищати тих людей, які не мають безпосередньо журналістської акредитації, однак виконують журналістську роботу. Хотів би також порекомендувати, щоб журналісти і ЗМІ розглядали можливість солідарності і спільного залучення до вирішення інших проблем", - зазначив він.

Шааф наголосив, що крім питання фізичної безпеки журналістів є проблеми самоцензури, спроб контролю роботи представників ЗМІ, а також випадки політичного тиску на журналістів.

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