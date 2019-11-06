Ми провели розрахунки і побачили, що закладені 2,4 млрд - це занадто. Перепис можна провести дешевше, - Гончарук. ВIДЕО

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу після засідання Кабміну, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

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Як повідомив прем'єр-міністр, за питання перепису в уряді відповідає Дмитро Дубілет.

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"Він становить перелік всіх питань, на які ми б хотіли отримати релевантну відповідь. До кінця року ми плануємо провести так званий цифровий перепис населення. Тобто за допомогою різних статистичних та математичних методів і за рахунок роботи з реєстрами ми з'ясовуємо відповіді на ці питання", - заявив Гончарук.

"Можна знайти купу інструментів для оптимізації. Наприклад, можна залучити до проведення перепису співробітників "Укрпошти" та інших держкомпаній. Ми намагаємося зрозуміти, що хочемо отримати в сухому залишку. Не можна отримати той же результат, з тим же рівнем якості, але дешевше. Зараз ми провели розрахунки і побачили, що сума в 2,4 млрд, яка закладалася раніше, - це занадто. Перепис можна провести дешевше", - пояснив Гончарук.

Прем'єр-міністр повідомив, що про методологію проведення перепису вони повідомлять у січні.

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"Планується проведення перепису аж у грудні. Це релевантний місяць для цього, тому що люди з'їжджаються додому навіть якщо працюють і живуть якийсь час за кордоном", -додав Гончарук.