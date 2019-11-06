У Держбюджеті-2020 достатньо коштів для фінансування "держави в смартфоні", - Гончарук. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання Кабінету міністрів.

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"Повірте, коштів, закладених у бюджеті, вистачить на те, щоб держава в смартфоні з'явилася вже в наступному році. Я вам більше скажу: окремі її елементи з'являться вже цьогоріч", - сказав Гончарук.

Він зазначив, що не обов'язково, щоб у бюджеті був рядок "держава в смартфоні".

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"У кожного міністерства є витрати, які передбачають інформатизацію та цифровізацію. Крім того, у нас є окремий бюджет відповідного міністерства", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в проєкті Державного бюджету на 2020 рік не передбачені додаткові витрати на проведення цифровізації в Україні та впровадження проєкту "держава в смартфоні".