Від початку доби четверо бійців ОС зазнали поранень, ворог відкривав вогонь 5 разів, - пресцентр. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог відкривав вогонь неподалік Травневого (з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї), Зайцевого (зі станкових протитанкових гранатометів) і Кримського (з крупнокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював позиції ОС поблизу Пісків (з мінометів калібру 82 мм і крупнокаліберних кулеметів) і Водяного на Приазов'ї (з крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї).

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"Упродовж цієї доби осколкові поранення дістали четверо військовослужбовців Об'єднаних сил", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 5 листопада ворог 7 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети, АГС і крупнокаліберні кулемети. Втрат немає.