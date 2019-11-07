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07.11.19 11:55

Українці, які приїжджають у Росію заробляти гроші, не викликають поваги, - Сенцов. ВIДЕО

Колишній політв'язень, український режисер Олег Сенцов заявив, що без поваги ставиться до українців, які в роки війни на Донбасі поїхали в Росію заробляти гроші.

Про це він повідомив 6 листопада в ефірі "UA: Перший", передає Цензор.НЕТ.

За словами Сенцова, в російській колонії в Лабитнангі він зустрічав "кілька сотень" таких українців.

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"Там одна й та сама історія. Люди приїхали за оголошенням у Росію продавати наркотики. Останні рік-два-три - це ціла хвиля. ...Людина приїхала заробляти гроші, нічого не заробила, отримує сім років і сидить. Але я з ними не спілкувався. ...Людина приїхала в країну-агресор заробляти гроші. Тобто ми з ними воюємо, а він прийшов вирішувати свої особисті проблеми - для мене вже така людина не викликає поваги", - сказав він.

Він зазначив, що є ще дві причини, через які він не спілкувався з такими українцями, - це продаж ними наркотиків, а також те, що "100% цих людей йшли співпрацювати з адміністрацією" колонії.

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