За фактом вибуху автомобіля директора фармфірми Ігоря Сала відкрито кримінальне провадження: загиблий Єрченко був працівником поліції охорони. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

За словами тимчасово виконувача обов’язків начальника Головного управління Національної поліції у м. Києві Віктора Нечитайла, внаслідок вибуху загинув працівник поліції охорони, який здійснював фізичну охорону підприємця відповідно до договору. Також у лікувальних закладах перебуває підприємець та його водій.

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"У ході першочергових заходів було встановлено, що до автомобіля ззаду під’їхав мотоцикліст, поклав на дах автомобіля вибуховий пристрій, від’їхав і скоріше за все привів у дію цей вибуховий пристрій. Наразі слідством розглядається кілька версій скоєння цього кримінального правопорушення, однак пріоритетною є – підприємницька діяльність потерпілого 57-річного чоловіка", – повідомив Віктор Нечитайло.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Зараз проводяться розшукові заходи спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до цього кримінального правопорушення.

Нагадаємо, в Києві підірвано машину директора фармфірми Ігоря Сала: охоронець Єрченко загинув, двоє пасажирів, серед них і бізнесмен, були поранені.