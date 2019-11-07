Волонтерів не допускають у зону розведення сил біля Золотого-4, - волонтер Воронкова. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі 5 каналу.

За її словами на постах Нацгвардії перед Золотим пропускають тільки з пропискою.

Воронкова заявила про те, що крім трьох місць, визначених для розведення сил - Золоте-4, Петрівське та Станиця Луганська, які позначені як "жовта зона" (підвищеної небезпеки) оголошення про те, що такий самий режим (жовтої зони) вводиться в населених пунктах Геївка і Передільське, в яких жодного розведення сил поки не планується.

За її словами біля Геївки є ТЕЦ і "яка міститься на нашому боці і ми прекрасно знаємо ситуацію, що та сторона нам платить за електроенергію".

Якщо ми проводимо розведення і ТЕЦ залишиться в сірій зоні, то виникає питання: хто кому тепер буде платити за електроенергію.

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