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08.11.19 09:34

"Люди поховалися. Вони не зрозуміли, що це жарт": "Прямий" показав постановочне "захоплення" телеканалу, не попередивши гостей у студії. ВIДЕО

Увечері 7 листопада під час ефіру в студію телеканалу "Прямий" увірвалися кілька людей у масках, камуфляжі і зі зброєю в руках, імітуючи "захоплення" телеканалу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Youtube-канал "Прямого".

Відразу після того, як озброєні люди "увірвалися" в студію ведучий Микола Вересень впав на підлогу.

"Стояти всім! Всім спокійно! Де Вересень? Де Вересень, я питаю? Микола? Живий?" - кричав один із "загарбників".

Потім "загарбники" зробили селфі з ведучими і втекли.

Все це відбувалося під час телемарафону "Наступ на свободу слова".

Зазначимо, що під час "захоплення" студії гості програми сиділи на своїх місцях, а глядачі явно не зрозуміли, що це інсценування і з переляку почали ховатися за бар'єри.

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У коментарях під цим відео люди, не соромлячись у своїх висловлюваннях, засудили це шоу.

Нагадаємо, раніше у власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка правоохоронці провели обшуки.

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