Частина нардепів від СН не проголосували за арешт Дубневича, бо не розуміли, що це означає, - нардеп Грищук. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Bihus.Info" розповів нардеп від фракції "Слуга народу" Роман Грищук.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": "Справа Дубневича абсолютно перспективна", - Рябошапка

"Там три було голосування. Причому за перше, наскільки я розумію, більшість проголосувала, якщо не всі. Арешт і притягнення до відповідальності ... Частина або не розуміла, що це ... Деякі думали, що, можливо, це прямо в залі буде. Або не зрозуміли, або не хотіли розуміти", - заявив він.

Також він підкреслив, що кожен з його колег несе відповідальність за те, як він проголосував. Однак Грищук акцентував і те, що за дозвіл на затримання і арешт Ярослава Дубневича також не проголосували й інші фракції.

Нагадаємо, генпрокурор Руслан Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

31 жовтня Рада зняла недоторканність із нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання і арешт. Згоду на затримання за умови 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а під час голосуванні за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання і арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

2 листопада Вищий антикорупційний суд відмовив в арешті і обрав запобіжний захід Ярославу Дубневичу - 100 млн грн застави. Також нардеп зобов'язаний здати паспорти і носити електронний браслет.

Захист вирішив оскаржити цей запобіжний захід в апеляції. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відправила Дубневича в СІЗО з правом застави в 90 млн гривень.