Олександрійський Патріарх Феодор II визнав автокефалію ПЦУ. ВIДЕО

Про це повідомив у фейсбуці представник ПЦУ архієпископ Євстратій (Зоря), передає Цензор.НЕТ.

"Під час Божественної літургії звучить ім'я Блаженнійшого Митрополита Епіфанія, яке Патріарх особисто проголошує під час поминання на Великому вході", - повідомив він.

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Таким чином, Олександрійський Патріархат долучився до церков, які визнають автокефалію ПЦУ.

Як відомо, Олександрійська церква має в диптихах друге після Вселенського патріархату місце. Таким чином, офіційно ПЦУ визнали Константинопольська, Елладська та Олександрійська церкви.







