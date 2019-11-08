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08.11.19 12:57

Олександрійський Патріарх Феодор II визнав автокефалію ПЦУ. ВIДЕО

Сьогодні, 8 листопада, Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II під час літургії в день Собору Архістратига Михаїла (за новим стилем) у храмі в столиці Єгипту під час Божественної літургії згадував ім'я Митрополита Київського і всієї України Епіфанія як Предстоятеля автокефальної Православної Церкви України.

Про це повідомив у фейсбуці представник ПЦУ архієпископ Євстратій (Зоря), передає Цензор.НЕТ.

"Під час Божественної літургії звучить ім'я Блаженнійшого Митрополита Епіфанія, яке Патріарх особисто проголошує під час поминання на Великому вході", - повідомив він.

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Таким чином, Олександрійський Патріархат долучився до церков, які визнають автокефалію ПЦУ.

Як відомо, Олександрійська церква має в диптихах друге після Вселенського патріархату місце. Таким чином, офіційно ПЦУ визнали Константинопольська, Елладська та Олександрійська церкви.

Олександрійський Патріарх Феодор II визнав автокефалію ПЦУ 01
Олександрійський Патріарх Феодор II визнав автокефалію ПЦУ 02
Олександрійський Патріарх Феодор II визнав автокефалію ПЦУ 03
Олександрійський Патріарх Феодор II визнав автокефалію ПЦУ 04

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