Дружина Уповноваженого президента з контролю за СБУ Семенченка веде спільний бізнес із близьким до Корбана Кошляком, - "Слідство.Інфо". ВIДЕО

Про це повідомила журналістка "Слідство.Інфо" Євгенія Моторевська, передає Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Президент нещодавно призначив нового "наглядача" за СБУ. Людину, яка від глави держави офіційно контролює роботу спецслужби. Подивилася я на Романа Семенченка. І якось все сумно. Майна на сотні тисяч доларів. І Михайло Кошляк, якого видання LB називало керівником силового блоку групи "Приват", у бізнес-партнерах дружини. Я дуже хотіла спитати у пана Романа навіщо йому квартира в Києві на ...498 квадратів, але він, як справжній офіцер, спочатку призначив зустріч, а потім відмовився від коментарів. Та ще й робив якісь непрозорі натяки на замовний характер. Дивіться наш новий блог та вітайте Андрія Богдана з посиленням впливу ще й на СБУ", - заявила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив Бухарєва, Пояркова, Дублика з посад заступника голови СБУ. Нескоромного призначено першим заступником голови СБУ, а Горбенка - заступником голови СБУ (оновлено)

Семенченко звільнився з СБУ за часів Порошенка. Все життя він працював на держслужбі.

"А ось його дружина - успішна бізнесвумен. Тому, майже все майно записано неї. А мова про 9 земельних ділянок, маєток під містом Дніпро, а також 2 квартири у Києві", - зазначила Моторевська.

Також родина володіє двома автомобілями на $ 400 тис. і декількома водними транспортними засобами.

За даними журналістки, дружина Семенченка веде спільний бізнес з дніпровським бізнесменом Михайлом Кошляком. Він, своєю чергою, був близький до Геннадія Корбана.

"З Кошляком пов'язана не тільки дружина нового наглядача за СБУ, а й сам Роман Семенченко. До недавнього часу він працював у компанії, співвласником якої є дніпровський бізнесмен", - зазначила журналістка.

Семенченко відмовився коментувати телефоном, який саме бізнес у його дружини і що приносить доходи, а також взаємини з Кошляком.