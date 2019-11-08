"Нам необхідно визначитися: або ми розводимо війська, або готові боротися за Донбас", - Бутусов. ВIДЕО

Про це сказав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Наша історія за 27 років вчить, що довіряти якимось теоріям неможливо. У нас є Будапештський меморандум і договір про дружбу з Росією, але ми розуміємо, що навіть ці речі нічого не варті в сучасному світі. Мають бути якісь двосторонні зобов'язання. Мінські угоди - це одностороннє зобов'язання. Як можна взагалі йти цим шляхом на шостому році війни? У цьому документі майже все, що потрібно виконувати, - це односторонні зобов'язання України. А де Російська Федерація? Ми щось робимо, а вони кажуть: "А ми пізніше будемо нормандський формат проводити. Нас не влаштовує це". І все. Є прості речі, з яких потрібно починати будувати політику і будувати стратегію: або ми розводимо війська і кажемо, що ми за мирний шлях, або ми боремося за Донбас і кажемо, що готові повернути свою землю лише на тих умовах, які були до війни. Це просте питання, з якого потрібно почати... Якщо відповіді на це питання немає, то жодної стратегії ми не побудуємо", - сказав Бутусов.

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