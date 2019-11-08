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08.11.19 16:31

Нова система оплати праці для педагогів буде введена до 2023 року, - Новосад. ВIДЕО

Міністерка освіти і науки України Ганна Новосад заявила, що підвищення зарплат вчителів буде відбуватися поступово. Нова система оплата праці для педагогів буде введена до 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це вона повідомила в місті Обухівка Дніпропетровської області в п'ятницю під час презентації "To do list" змін, які планується впровадити у сферах освіти і науки.

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Міністерка наголосила, що необхідно працювати над мотивацією та розвитком освітян. Звичайно, важливим в цьому питанні є фінансове забезпечення вчителів. За словами урядовця, підвищення зарплати вчителів відбуватиметься поступово. Нова система оплата праці для освітян буде запроваджена до 2023 року. Також міністерка підкреслила, що наступного року в Державний бюджет закладено майже 10 млрд грн додатково на індексацію заробітних плат і на підвищення виплат окремим категоріям.

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"Ми вирішили підтримати молодих вчителів. Це ті, хто найчастіше отримує найменше. Тому в наступному році хочемо дати одноразову винагороду у формі 10 мінімальних прожиткових мінімумів майже 75 тисячам українських педагогів", - повідомила Ганна Новосад.

До слова, окремо кращі вчителі за результатами сертифікації отримають 20% надбавки.

Вона переконана, що "поряд з грошима кожен педагог повинен мати свободу для професійного розвитку". Тому в планах Міністерства демонополізація підвищення кваліфікації педагогів. Зокрема, держава визнаватиме недержавні курси. Крім того, буде запроваджений інститут супервізорів – морально-психологічний супровід, підтримка педагогів, зокрема, у реформі НУШ.

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