У Петрівському почалося розведення сил, - штаб ООС. ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", представники НЗФ "ДНР" і захисники України обмінялися залпами ракетниць зеленого кольору, які є умовними сигналами до початку розведення.

Перед цим було запущено ракетниці білого кольору, за допомогою яких сторони заявили про готовність до розведення.

Розведення має відбуватися дзеркально на відстань 1 км від лінії розмежування.

Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках: №1 у районі смт Станиця Луганська та №2 у районі Золотого Луганської області.

Читайте також: Терористи "ЛНР" погрожують ввести в Золоте свою "внутрішню міліцію"

Українська сторона була готова почати розведення в п'ятницю, 8 листопада. Але противник зірвав цей процес, не повідомивши про готовність до розведення. Тому дату розведення перенесли на 12:00 суботи, 9 листопада.