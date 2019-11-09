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09.11.19 12:46

У Петрівському почалося розведення сил, - штаб ООС. ВIДЕО

Планове розведення сил і засобів почалося на наступній ділянці - в Петрівському Донецької області.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", представники НЗФ "ДНР" і захисники України обмінялися залпами ракетниць зеленого кольору, які є умовними сигналами до початку розведення.

Перед цим було запущено ракетниці білого кольору, за допомогою яких сторони заявили про готовність до розведення.

Розведення має відбуватися дзеркально на відстань 1 км від лінії розмежування.

Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках: №1 у районі смт Станиця Луганська та №2 у районі Золотого Луганської області.

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Українська сторона була готова почати розведення в п'ятницю, 8 листопада. Але противник зірвав цей процес, не повідомивши про готовність до розведення. Тому дату розведення перенесли на 12:00 суботи, 9 листопада.

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