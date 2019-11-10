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10.11.19 12:53

"Спускайся до нас, поговоримо", - поліцейські врятували в Слов'янську 14-річну дівчину, яка збиралася стрибнути з даху. ВIДЕО

Місцева жителька побачила у вікно, що на даху розташованого навпроти будинку стоїть дівчина. Вона зателефонувала до поліції. Через кілька хвилин поліцейські вже були біля під'їзду.

На місце події прибув екіпаж у складі Сергія Морозова, Марка Кириленка та Валентина Дещенка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Патрульної поліції.

"Валентин залишився внизу, а Сергій та Марк піднялися на 9-й поверх будинку, але дах там був зачинений. Тож поліцейські вирішили розділитися та шукати виходи на дах з інших під’їздів. Завдяки допомозі мешканців будинку патрульним вдалося знайти ключі від даху в іншому під’їзді", - сказано в повідомленні.

Поліцейські намагалися діяти якомога швидше, щоб дівчина не встигла заподіяти собі шкоди.

"Піднявшись на дах, поліцейські почали вмовляти дівчину, щоб вона не робила необачних кроків і дозволила патрульним допомогти їй. Спочатку вона не хотіла розмовляти, але згодом вже пішла на контакт. Результатом перемовин стало те, що дівчина зробила крок назад", - додали в поліції.

Заплакану дівчину передали медикам, які вже чекали внизу біля під'їзду.

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