У бойових діях у Чечні не брав участі, був там як журналіст, - Мазур. ВIДЕО

Про це український активіст заявив під час пресконференції в Любліні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на UATV.

"Якщо в Росії є факти нашої участі у бойових діях (в Чечні. – Ред.), то хай доводять це. Від себе можу сказати, що я не брав участі в бойових діях. Я був на території Чечні в той час, ми приїхали туди як журналісти. Був пресцентр "Вільний Кавказ". Ті журналісти, які приїхали туди на той час, пам’ятають наш табір УНСО, що були пресконференції, зв’язувалися з Грозним і повідомляли, що відбувається, як знищувалося місто, як бомбилися цивільні квартали, як людей захоплювали у фільтраційні табори", – розповів Ігор Мазур.

За його словами, тоді Російська Федерація показала, яка вона жорстока зі своїми громадянами, а зараз демонструє, якою може бути жорстокою із українцями.

Український активіст зазначив, що у день затримання 9 листопада їхав на спільну українсько-польську конференцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У моїй справі проходять Яценюк, Ярош і брати Тягнибоки, - Мазур

Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

10 листопада Мазура передали на поруки українському консулу в Любліні. На час очікування і розгляду запиту Росії про екстрадицію він залишиться в Польщі і буде проживати в будинку консульства.