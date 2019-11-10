Терористи намагаються зірвати процес розведення у районі Богданівки, - Загороднюк. ВIДЕО

Про це сьогодні, 10 листопада, заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк під час інтерв'ю в прямому ефірі випуску програми "ТСН. Тиждень", відповідаючи на питання про процес розведення сил і засобів у районі населеного пункту Богданівка Донецької області, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

"З нашого боку все розвивається керовано. Звичайно, що терористи намагаються зірвати процес — це те, що ми можемо бачити вже. Але ми діємо за нашим планом, в нас є 7 днів тиші, ми проводимо розведення за планом, воно відбувається за контрольованим сценарієм".

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Він також зазначив, що за умов, якщо російська сторона порушить взяті зобов’язання, українські військові протягом короткого проміжку часу займуть попередні позиції.

"У нас такі сценарії пропрацьовані, ми знаємо, що робити в такому випадку. Ми зможемо діяти якнайшвидше", — сказав Андрій Загороднюк.

Міністр також поінформував, що українські військовослужбовці, які захищали позиції в районі н.п. Богданівка, наразі відійшли на позиції, які займали у 2016 році.

"Нинішні позиції навіть кращі, адже ми повертаємось на позиції 2016 року, які ми розбудували, пропрацювали, то ж вони повністю готові для виконання військовими завдань", — зазначив Андрій Загороднюк.

У суботу, 9 листопада в Петрівському Донецької області почався процес розведення сил і засобів.

Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 в районі смт Станиця Луганська та №2 в районі Золотого Луганської області.

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