21-річний водій Lexus, який на смерть збив на тротуарі 20-річну дівчину в Києві, був п'яним, - поліція. ВІДЕО (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Близько опівночі до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про те, що біля станції метро "Осокорки" на проспекті Миколи Бажана автомобіль збив пішоходів.

Поліцейські встановили, що сталося зіткнення автомобілів, в результаті чого "Лексус" в некерованому стані виїхав за межі проїжджої частини, де на тротуарі скоїв наїзд на двох перехожих. В результаті ДТП 20-річна киянка від травм загинула на місці, а 23-річного місцевого жителя з тілесними ушкодженнями доставили в медичний заклад", - сказано в повідомленні.

За попередніми даними, 21-річний водій "Лексуса" був у стані алкогольного сп'яніння. Він затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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Момент трагічного ДТП потрапив у поле зору камер спостереження.

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За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

На місці працювали патрульні поліцейські, спеціалізована слідча група Головного управління та слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції.

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