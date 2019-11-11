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11.11.19 13:11

Противники земельної реформи в 17 місцях перекрили кілька головних магістралей країни. ВIДЕО

Противники земельної реформи на знак протесту перекрили головні магістралі країни в 17 місцях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Всеукраїнської аграрної ради в соцмережі.

"На знак незгоди з цинічними діями влади в питанні земельної реформи аграрії вийшли зі своєю технікою на головні магістралі країни в 17 точках. До акції протесту приєдналися сільгоспвиробники в 13 регіонах - Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Тернопільській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій, Житомирській, Одеській, Полтавській, Волинській, Рівненській та Львівській областях", - йдеться в повідомленні.

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