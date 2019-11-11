Мене і моїх солдатів допитує СБУ у справі про загибель громадян РФ у бою під Луганським аеропортом у 2014 році, - Лапін. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Лапін написав на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Лапін нагадав, що батальйон "Айдар" 20 липня 2014 -го отримав наказ прорвати блокаду луганського аеропорту, де їм назустріч вийшов російський десант.

"Ми цю блокаду прорвали ... У цьому бою були взяті в полон бандити, найманці РФ і окупанти. Після першого зіткнення десь 12 осіб ми взяли полонених. Серед них було три або чотири поранених - хтось важче, хтось легше", - повідомив Лапін.

Також читайте: "Іду на допит в СБУ з приводу убієнних мирних московських людей під час прориву блокади Луганського аеропорту в 2014 році", - Лапін. ФОТО

За його словами, поранених відправили до медиків після закінчення бою, однак ще під час нього Лапін передав для одного з найманців РФ анальгетик буторфанол.

Ексайдаровець розповів, що вже в лікарні цей поранений, Роман Білібін, помер, потім проводили ексгумацію його тіла, "не знаю, за чиєю заявою, в рамках якої кримінальної справи". Далі його тіло передали в ОРДЛО.

"Мабуть, з нього зробили великомученика, і на сьогодні маємо кримінальну справу про вбивство громадян РФ. До речі (він був. - Ред.) з Москви", - підкреслив Лапін.

За його словами, його колишніх підлеглих тепер викликають на допити.

"Колись наші жінки чекали нас з війни, зараз вони чекають нас з допитів у СБУ", - додав Лапін.

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