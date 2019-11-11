Через зіткнення з легковиком маршрутка влетіла в приватний двір під Києвом, - патрульна поліція. ВІДЕО камер спостереження

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив пресцентр патрульної поліції в Київській області на своїй сторінці в фейсбуці.

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"Сьогодні, близько 11-ї ранку відбулася автопригода на вулиці Авіаторів,27 за участю трьох транспортних засобів: Opel Astra, ВАЗ 2101 та РУТА.



За попередніми даними аварійну ситуацію створив водій лекової Opel Astra, коли переїжджав вулицю зліва на право по ходу руху автомобіля ВАЗ 2101. Водійка ВАЗівки змогла зманеврувати та оминути Opel. Проте, скоїла зіткнення з автобусом, який рухався зустрічною смугою. Внаслідок автопригоди постраждав водій автобуса та водійка ВАЗ, які госпіталізовані до лікувального закладу.



В салоні легковика перебувала ще дворічна дитина в автокріслі, яке її й врятувало від травмування. А в автобусі окрім водія перебувала жінка з 12-річною дитиною. На місці пригоди їх оглянули лікарі та надали медичну допомогу.



Наразі всі обставини події з’ясовує слідство", - повідомили в поліції.

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