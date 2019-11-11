Родині "слуги народу" Дубінського належать 24 квартири та 17 автомобілів, - Bihus.info. ВIДЕО

Журналісти проекту Bihus.info вирішили допомогти йому зібрати інформацію про нажите, передає Цензор.НЕТ.

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Автори розслідування з'ясували, що депутат і його сім'я володіють солідним автопарком і десятками квартир. На питання про Мазератті, записаної на його матір, Дубінський заявив, що "мама любить швидкість". На питання, звідки у нього стільки грошей, Дубінський відповів журналістці, що вона "не така талановита", як він.

"Мама любить швидкість!" - сказав Дубінський у відповідь на питання про люксові авто.

У пенсіонерки і нардепа 17 автомобілів - серед яких Maserati і колекція Mercedes.

"А ще мама Дубінського, схоже, не любить жити в одному місці довше доби, бо нерухомості в неї - аж 20 об'єктів! І більшість з'явилася перед парламентськими виборами, коли її син пройшов із "Слугою" в Раду. Разом ця вся розкіш обійшлася мамі й Дубинському в 2,5 мільйона доларів. У сумі виходить такий списочок:

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- 24 квартири (~: 2000 м² площі),

- 70 соток землі,

- 17 автомобілів (і це далеко не Ланоси!),

- 2 будинки", - повідомляють розслідувачі.

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